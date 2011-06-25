Майонез в рационе питания считается не самым полезным продуктом. Но без него блюда не будут такими вкусными и приносить радость от принятия пищи. Куда полезнее и не менее вкуснее станет соус, который несложно приготовить самим в домашних условиях.

Ингредиенты для домашнего соуса:

1. оливковое масло - 3 ст. ложки,

2. лимонного сок или яблочный уксус - 1 ст. ложка,

3. горчица - 1 чайн. ложка,

4. натуральный йогурт - 7 ст. ложек,

5. соль и перец - по вкусу

Приготовление:

1. Берем оливкое масло, горчицу, лимонный сок, соль, перец и перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.

2. Добавляем йогурт или сметану и хорошенько перемешиваем.

Такой домашний соус подходит ко всем салатам, где требуется майонез. Его также можно мазать на бутерброды.

Приятного аппетита!