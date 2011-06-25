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Создан: 25.06.2011
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Написано: 92941


Полезный домашний соус вместо майонеза

Пятница, 26 Ноября 2021 г. 08:23 + в цитатник

Майонез в рационе питания считается не самым полезным продуктом. Но без него блюда не будут такими вкусными и приносить радость от принятия пищи. Куда полезнее и не менее вкуснее станет соус, который несложно приготовить самим в домашних условиях.

домашний соус

Ингредиенты для домашнего соуса:

1. оливковое масло  - 3 ст. ложки,
2. лимонного сок или яблочный уксус  - 1 ст. ложка,
3. горчица - 1 чайн. ложка,
4. натуральный йогурт - 7 ст. ложек,
5. соль и перец - по вкусу

Приготовление:

1. Берем оливкое масло, горчицу, лимонный сок, соль, перец и перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.
2. Добавляем йогурт или сметану и хорошенько перемешиваем.

Такой домашний соус подходит ко всем салатам, где требуется майонез. Его также можно мазать на бутерброды.

Приятного аппетита! 

 

Рубрики:  Кулинария/Рецепты приготовления.
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Процитировано 26 раз
Понравилось: 18 пользователям
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liliyu   обратиться по имени Пятница, 26 Ноября 2021 г. 08:33 (ссылка)
Solovik, Спасибо за рецепт!
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vit4109   обратиться по имени Пятница, 26 Ноября 2021 г. 11:22 (ссылка)
Благодарю!
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Пятница, 26 Ноября 2021 г. 13:12 (ссылка)
Благодарю!
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Елок   обратиться по имени Пятница, 26 Ноября 2021 г. 16:27 (ссылка)
натуральный йогут...
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