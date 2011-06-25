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Полезный домашний соус вместо майонеза
Майонез в рационе питания считается не самым полезным продуктом. Но без него блюда не будут такими вкусными и приносить радость от принятия пищи. Куда полезнее и не менее вкуснее станет соус, который несложно приготовить самим в домашних условиях.
Ингредиенты для домашнего соуса:
1. оливковое масло - 3 ст. ложки,
2. лимонного сок или яблочный уксус - 1 ст. ложка,
3. горчица - 1 чайн. ложка,
4. натуральный йогурт - 7 ст. ложек,
5. соль и перец - по вкусу
Приготовление:
1. Берем оливкое масло, горчицу, лимонный сок, соль, перец и перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.
2. Добавляем йогурт или сметану и хорошенько перемешиваем.
Такой домашний соус подходит ко всем салатам, где требуется майонез. Его также можно мазать на бутерброды.
Приятного аппетита!
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|Кулинария/Рецепты приготовления.
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