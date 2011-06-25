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Капустная шарлотка
Капустная шарлотка - очень вкусный, ароматный и пышный пирог. Пальчики оближешь!
Ингредиенты:
Капуста - 500 грамм
Яйцо - 3 шт
Мука цельнозерновая - 100 грамм
Разрыхлитель - 1,5 ч. л
Укроп - 10 грамм
Соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Шинкуем капусту, не обязательно тонко. Слегка ее мнем. Если капуста старая, можно ее предварительно немного отварить. Обжариваем капусту масле в течение 5 минут. Можно немного посолить, но не обязательно. Солить будем тесто.
Взбиваем яйца, соль, перец, муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться довольно жидким.
Выкладываем в тесто капусту и тщательно перемешиваем. Форму для запекания смазываем маслом, выливаем в нее будущую шарлотку.
Запекаем при 220 градусах примерно час (зависит от вашей духовки). Желательно накрыть шарлотку фольгой, а минут за 15 до конца выпекания снять, чтоб пирог подрумянился. При подаче посыпаем укропом.
Приятного аппетита!
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|Кулинария/Рецепты приготовления.
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