Капустная шарлотка - очень вкусный, ароматный и пышный пирог. Пальчики оближешь!

Ингредиенты:

Капуста - 500 грамм

Яйцо - 3 шт

Мука цельнозерновая - 100 грамм

Разрыхлитель - 1,5 ч. л

Укроп - 10 грамм

Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Шинкуем капусту, не обязательно тонко. Слегка ее мнем. Если капуста старая, можно ее предварительно немного отварить. Обжариваем капусту масле в течение 5 минут. Можно немного посолить, но не обязательно. Солить будем тесто.

Взбиваем яйца, соль, перец, муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться довольно жидким.

Выкладываем в тесто капусту и тщательно перемешиваем. Форму для запекания смазываем маслом, выливаем в нее будущую шарлотку.

Запекаем при 220 градусах примерно час (зависит от вашей духовки). Желательно накрыть шарлотку фольгой, а минут за 15 до конца выпекания снять, чтоб пирог подрумянился. При подаче посыпаем укропом.

Приятного аппетита!