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Написано: 91567



Капустная шарлотка

Понедельник, 10 Августа 2020 г. 07:15 + в цитатник

Капустная шарлотка  - очень вкусный, ароматный и пышный пирог. Пальчики оближешь!

капустная шарлотка

Ингредиенты:
Капуста - 500 грамм
Яйцо - 3 шт
Мука цельнозерновая - 100 грамм
Разрыхлитель - 1,5 ч. л
Укроп - 10 грамм
Соль, перец - по вкусу

Приготовление:
Шинкуем капусту, не обязательно тонко. Слегка ее мнем. Если капуста старая, можно ее предварительно немного отварить. Обжариваем капусту масле в течение 5 минут. Можно немного посолить, но не обязательно. Солить будем тесто. 

Взбиваем яйца, соль, перец, муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться довольно жидким.
Выкладываем в тесто капусту и тщательно перемешиваем. Форму для запекания смазываем маслом, выливаем в нее будущую шарлотку.

Запекаем при 220 градусах примерно час (зависит от вашей духовки). Желательно накрыть шарлотку фольгой, а минут за 15 до конца выпекания снять, чтоб пирог подрумянился. При подаче посыпаем укропом.

Приятного аппетита! 

 

Рубрики:  Кулинария/Рецепты приготовления.
Метки:  


Процитировано 21 раз
Понравилось: 18 пользователям
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vit4109   обратиться по имени Понедельник, 10 Августа 2020 г. 07:25 (ссылка)
Благодарю!
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Капельки_души   обратиться по имени Понедельник, 10 Августа 2020 г. 07:58 (ссылка)
Благодарю,Виктор!
Обязательно попробую...
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liliyu   обратиться по имени Понедельник, 10 Августа 2020 г. 08:21 (ссылка)
Solovik, Вкуснота! Надо будет приготовить.
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ludnov   обратиться по имени Понедельник, 10 Августа 2020 г. 14:21 (ссылка)
Solovik, спасибо за рецепт!
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 10 Августа 2020 г. 14:33 (ссылка)
Благодарю от души! Легкого тебе понедельника и хорошего настроения на всю неделю!
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ЛГП   обратиться по имени Понедельник, 10 Августа 2020 г. 14:57 (ссылка)
Аппетитно!
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Понедельник, 10 Августа 2020 г. 19:51 (ссылка)
Благодарю!
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КОРЯКУШКА   обратиться по имени Вторник, 11 Августа 2020 г. 08:46 (ссылка)
БЛАГОДАРЮ!

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