Упражнения являются эффективным средством лечения боли в спине, но не следует пытаться выполнять их, превозмогая боль. Приятно ощущать себя героем, но единственное, чего можно этим добиться, — замедление процесса выздоровления. Обязательно проконсультируйтесь с доктором, прежде чем приступать к занятиям. Это касается людей любого возраста.



Силовые упражнения - растягивают мышцы вдоль позвоночника, усиливают мышцы спины и могут уменьшить боль, вызванную смещением межпозвоночного диска. Хороший выбор для людей, у которых боль в пояснице облегчается от вставания и ходьбы.

1. Упражнение для поясницы

Лягте на живот, руки под плечами. Начните поднимать плечи над полом. Если это удобно, поместите ваши локти в пол непосредственно под вашими плечами, таким образом вы сможете отдохнуть в этом положении нескольких секунд.

2. Упражнение для мышц спины



Лягте на живот на полу, руки вытяните перед собой. Поднимите вашу правую руку и левую ногу на несколько дюймов от пола и подержите их так в течение 5 секунд. Опустите их к полу, и сделайте то же самой но с другой рукой и ногой. Повторите 10 раз.



3. Упражнения на гибкость





Они усиливают живот и другие мускулы, они растягивают мышцы и суставы в задней части спины. Хороший выбор для людей, у которых боль в пояснице ослабевает, когда они садятся.

Не делайте это упражнение, если оно вызывает или увеличивает боль в спине или ногах.

Лягте на спину. Поднимите и прижмите одно колено к груди, держа другую ногу на полу. Задержитесь на 5-10 секунд. Расслабьтесь и опустите колено в начальное положение. Повторите с другой ногой.



4. Упражнение для позвоночника







Лягте на спину на пол, согните колени под углом 90 градусов. Ваши ноги должны стоять ровно на полу. Скрестите руки на груди. Медленно, напрягая мышцы пресса, оторвите ваши лопатки от пола. Держите вашу голову на одной линии с телом; не прижимайте подбородок к груди. Держите это положение в течение 1 или 2 секунд, затем медленно опуститесь к полу. Повторите 3 - 10 раз.



Дополнительные силовые упражнения для спины и позвоночника



5. Лягте на спину на пол, согните колени под углом 90 градусов.



"Выгибайтесь", напрягая мышцы живота. Вы должны почувствовать, что спина прижимается к полу, а бедра и таз поднимаются. Задержитесь в этом положении на 10 секунд, дыша спокойно.



6. Это упражнение усиливает вашу спину, позвоночник и мышцы бедра.

Станьте спиной к стене на расстоянии 25-30 см от неё. Обопритесь о стену спиной, пока ваша спина не выровняется по ней. Медленно опуститесь, пока ваши колени не согнутся, прижимая вашу спину к стене. Задержитесь на 10 секунд, затем поднимитесь, опираясь на стену. Повторите 10 раз.



Аэробные упражнения включают в себя ходьбу, плавание, бег и езду на велосипеде. Упражнения, которые снимают нагрузку с позвоночника, типа плавания, будут лучшим выбором, если у вас есть боль в пояснице. Ходьба в воде до вашей талии или груди - также хорошее аэробное упражнение.

Вы должны продолжать делать легкие, короткие прогулки, когда у вас есть боль в пояснице. Вы можете начинать более интенсивные аэробные упражнения в течение 1 или 2 недель после признаков появления боли в пояснице. Начните с 5-10 минут в день и постепенно увеличьте до 20 - 30 минут непрерывной активности в день.



Помимо регулярного выполнения специальных упражнений, старайтесь всегда быть в форме, то есть следите за правильной работой всего организма и поддерживайте на должном уровне силы и выносливость.



Полезные советы домохозяйкам:



Выполнение работы по дому является одной из распространенных причин появления боли в спине.

Разнообразьте свой день.

Например, не уделяйте много времени подряд протиранию плинтусов. Делайте за раз только часть работы.

Никогда не пытайтесь в одиночку передвигать тяжелую мебель.

Стелите постель, стоя на коленях или присев на корточки.

Пользуясь шваброй или пылесосом, делайте короткие движения, сгибайте колени и не ленитесь подходить к нужному месту поближе, вместо того чтобы тянуться издалека.

Если вам предстоит долго стоять, поставьте одну ногу чуть повыше другой. Например, во время мытья посуды можно открыть дверцу кухонного шкафа и поставить ногу на нижнюю полку.

Помните о том, как надо правильно стоять, сидеть и поднимать тяжести.