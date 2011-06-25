Дополнительный доход в интернете без вложений – моя партнерка Друзья, я являюс...Курс «Изобилие денег» - (1)
Курс «Изобилие денег» Друзья, представляю вам свой новый курс - &la...Изучаем общие настройки дневника - (1)
Изучаем общие настройки дневника Решил немного изучить общие настройки дневника для себя и для...Конкурс с призами на Лиру! - (5)
Конкурс. Plants dreams - мечты сбываются! Конкурс не сложный, займет у вас немного времени,...Создать кнопку онлайн теперь просто! - (18)
Создать кнопку онлайн теперь просто! Здравствуйте дорогие читатели! Давно мечта...
|
Лосось, запеченный с картофелем в духовке
Очень вкусное диетическое блюдо - лосось, запеченный с картофелем в духовке
Ингредиенты:
картофель - 4-5 шт
филе лосося - 1 кг
черри - 6-8 шт
стебель сельдерея, лук - по вкусу
смесь ароматных острых перцев, розмарин, соль - по вкусу
оливковое масло - 4-5 ст.л
Приготовление:
1. Филе нарежьте крупными кусками. Поперчите смесью свежемолотых перцев, слегка посолите и оставьте для пропитывания на пол часа.
2. Помидоры разрежьте на 4 части, лук полукольцами, сельдерей тонкими кусочками поперёк.
3. Картофель отварите в кожуре до полуготовности. Затем остудите, очистите и нарежьте круглыми ломтиками.
4. В миске смешайте картофель, растёртый розмарин, соль, оливковое масло. Добавьте помидоры, лук и сельдерей. Перемешайте.
5. Распределите всё на противне с кусками лосося, стараясь, чтобы картофель был снизу.
6. Запекайте в духовке на среднем огне
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|Кулинария/Рецепты приготовления.
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]