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Написано: 90738



Лосось, запеченный с картофелем в духовке

Вторник, 03 Марта 2020 г. 09:20 + в цитатник

Очень вкусное диетическое блюдо - лосось, запеченный с картофелем в духовке

лосось

Ингредиенты:
картофель - 4-5 шт
филе лосося - 1 кг
черри - 6-8 шт
стебель сельдерея, лук - по вкусу
смесь ароматных острых перцев, розмарин, соль - по вкусу
оливковое масло - 4-5 ст.л

Приготовление:
1. Филе нарежьте крупными кусками. Поперчите смесью свежемолотых перцев, слегка посолите и оставьте для пропитывания на пол часа.
2. Помидоры разрежьте на 4 части, лук полукольцами, сельдерей тонкими кусочками поперёк.
3. Картофель отварите в кожуре до полуготовности. Затем остудите, очистите и нарежьте круглыми ломтиками.
4. В миске смешайте картофель, растёртый розмарин, соль, оливковое масло. Добавьте помидоры, лук и сельдерей. Перемешайте.
5. Распределите всё на противне с кусками лосося, стараясь, чтобы картофель был снизу.
6. Запекайте в духовке на среднем огне

Приятного аппетита!

 

Рубрики:  Кулинария/Рецепты приготовления.
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Процитировано 17 раз
Понравилось: 15 пользователям
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liliyu   обратиться по имени Вторник, 03 Марта 2020 г. 11:15 (ссылка)
Solovik, Спасибо за рецепт!
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vit4109   обратиться по имени Вторник, 03 Марта 2020 г. 11:21 (ссылка)
Благодарю!
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GalinaAR   обратиться по имени Вторник, 03 Марта 2020 г. 19:00 (ссылка)
Спасибо!
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Вторник, 03 Марта 2020 г. 20:46 (ссылка)
Вкусненько!
Благодарю, Виктор!
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Radeia   обратиться по имени Среда, 04 Марта 2020 г. 13:05 (ссылка)
Благодарю!
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