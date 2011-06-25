Очень вкусное диетическое блюдо - лосось, запеченный с картофелем в духовке

Ингредиенты:

картофель - 4-5 шт

филе лосося - 1 кг

черри - 6-8 шт

стебель сельдерея, лук - по вкусу

смесь ароматных острых перцев, розмарин, соль - по вкусу

оливковое масло - 4-5 ст.л

Приготовление:

1. Филе нарежьте крупными кусками. Поперчите смесью свежемолотых перцев, слегка посолите и оставьте для пропитывания на пол часа.

2. Помидоры разрежьте на 4 части, лук полукольцами, сельдерей тонкими кусочками поперёк.

3. Картофель отварите в кожуре до полуготовности. Затем остудите, очистите и нарежьте круглыми ломтиками.

4. В миске смешайте картофель, растёртый розмарин, соль, оливковое масло. Добавьте помидоры, лук и сельдерей. Перемешайте.

5. Распределите всё на противне с кусками лосося, стараясь, чтобы картофель был снизу.

6. Запекайте в духовке на среднем огне



Приятного аппетита!