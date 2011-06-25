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Хрустящая аппетитная закуска за 10 минут
Эта хрустящая аппетитная закуска понравится Вашей семье и гостям. Приготовить такую закуску можно буквально за 10 минут.
Берем ингредиенты:
● 2 тонких лаваша
● 2 соленых огурца
● 300 г капусты
● 1 небольшая луковица
● 1 средняя морковка
● 4 ст.л. растительного масла
● майонез по вкусу
● соль
Приготовление:
1. Капусту пускаем на терку.
2. Морковь чистим и натираем на терке для корейской морковки.На нее же пускаем соленые огурцы прямо со шкуркой — после такой терки она не кажется жесткой.
3. Режем лук.Ошпариваем его кипятком и сливаем воду прямо через 2-3 минуты — так горечь уйдет, а хруст останется!
4. Капусту, морковь, огурцы, лук заправляем майонезом (сюда не очень много).На первый лаваш выкладываем половину начинки, сдабриваем еще немного майонезом (при сворачивании рулета он растечется как надо) и присаливаем.
5. Сворачиваем в рулет. По большому счету, его уже можно просто нарезать и есть.
6. Но есть намного более лучший вариант! Разогреваем сковороду на сильном огне с небольшим количеством растительного масла. Через пару минут выкладываем рулеты «швом» вниз.
7. Обжариваем с каждой стороны также на большом огне прямо по две минуты. За это время лаваш приобретет аппетитный вид и замечательный вкус, а овощи в начинке не успеют потушиться и останутся хрустящими.
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|Кулинария/Рецепты приготовления.
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