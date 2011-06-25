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Написано: 90048


Хрустящая аппетитная закуска за 10 минут

Пятница, 20 Декабря 2019 г. 07:51 + в цитатник

Эта хрустящая аппетитная закуска понравится Вашей семье и гостям. Приготовить такую закуску можно буквально за 10 минут.

закуска

 Берем ингредиенты:

● 2 тонких лаваша 
● 2 соленых огурца 
● 300 г капусты 
● 1 небольшая луковица 
● 1 средняя морковка 
● 4 ст.л. растительного масла 
● майонез по вкусу 
● соль 

Приготовление:  
1. Капусту пускаем на терку.

2. Морковь чистим и натираем на терке для корейской морковки.На нее же пускаем соленые огурцы прямо со шкуркой — после такой терки она не кажется жесткой.

3. Режем лук.Ошпариваем его кипятком и сливаем воду прямо через 2-3 минуты — так горечь уйдет, а хруст останется!

4. Капусту, морковь, огурцы, лук заправляем майонезом (сюда не очень много).На первый лаваш выкладываем половину начинки, сдабриваем еще немного майонезом (при сворачивании рулета он растечется как надо) и присаливаем.

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5. Сворачиваем в рулет. По большому счету, его уже можно просто нарезать и есть.

 

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6. Но есть намного более лучший вариант! Разогреваем сковороду на сильном огне с небольшим количеством растительного масла. Через пару минут выкладываем рулеты «швом» вниз.

7. Обжариваем с каждой стороны также на большом огне прямо по две минуты. За это время лаваш приобретет аппетитный вид и замечательный вкус, а овощи в начинке не успеют потушиться и останутся хрустящими.

 

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Приятного аппетита! 

 

Рубрики:  Кулинария/Рецепты приготовления.
Метки:  


Процитировано 27 раз
Понравилось: 27 пользователям
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liliyu   обратиться по имени Пятница, 20 Декабря 2019 г. 08:10 (ссылка)
Solovik, Спасибо за рецепт!
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ludnov   обратиться по имени Пятница, 20 Декабря 2019 г. 09:38 (ссылка)
Solovik, благодарю!
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vit4109   обратиться по имени Пятница, 20 Декабря 2019 г. 10:38 (ссылка)
Благодарю!
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мадамПлюшкина   обратиться по имени Пятница, 20 Декабря 2019 г. 12:01 (ссылка)

(Добавил ссылку к себе в дневник)

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Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 20 Декабря 2019 г. 15:59 (ссылка)
Благодарю!Прекрасного зимнего денёчка!Доброй счастливой зимы!
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Елок   обратиться по имени Пятница, 20 Декабря 2019 г. 18:42 (ссылка)
Все же это блюдо нужно планировать заранее, лаваш купить.
Морковь, для себя, я бы потушила, чтобы помягче стало.
Попробую обязательно.
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Суббота, 21 Декабря 2019 г. 01:06 (ссылка)
Благодарю,Виктор!
Приятных выходных!
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